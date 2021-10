Tunisie : Le ministÃ¨re de lâ€™Education ouvre les inscriptions aux examens nationaux

Tunisie : Le ministère de l’Education ouvre les inscriptions aux examens nationaux

Le ministère de l’Education annonce ce lundi que l’inscription aux examens nationaux au titre de l’année scolaire 2021/ 2022 débutera le 15 octobre prochain.

L’inscription des élèves de la 4ème année secondaire (baccalauréat) des écoles publiques et privées, ainsi que des candidats libres, session 2022 se fera via le site www.inscription.edunet.tn, et s’étalera du 16 octobre au 15 novembre 2021.

Les candidats devront accéder à ce site, retirer le formulaire de candidature, et réunir tous les documents nécessaires.

Les élèves inscrits dans les lycées publics et privés devront déposer leur dossier à l’administration du lycée, au plus tard le 19 novembre 2021. Les candidats libres devront le déposer ou l’envoyer à la direction régionale de l’enseignement, par lettre recommandée, à la même date.

Les candidats de la 9ème année devront eux s’inscrire sur le site www.neuf.edunet.tn, au cours de la même période, et selon les mêmes modalités.

Les élèves souhaitant participer au concours d’entrée aux collèges pilotes (sixième), devront s’inscrire via le site www.six.edunet.tn.

Ils doivent imprimer le formulaire de candidature, lui joindre les pièces nécessaires et déposer leur dossier, auprès de l’administration de l’établissement scolaire, au plus tard le 19 novembre 2021.

Gnetnews