Tunisie : Le ministère de l’Education publie le calendrier des examens nationaux

Le ministère de l’Education a rendu public, ce vendredi 13 novembre, le calendrier des examens nationaux, au titre de l’année scolaire 2020 – 2021.

La session principale du baccalauréat se déroulera du 16 au 23 juin 2021, la proclamation des résultats interviendra, le dimanche 04 juillet.

La session de contrôle aura lieu du 06 au 09 juillet, et ses résultats seront dévoilés, le samedi 17 juillet.

Le bac sport est prévu du 12 au 24 avril 2021. Les épreuves appliquées et orales du 27 mai au 09 Juin 2021.

Le concours d’admission aux collèges pilotes, la 6ème année, se tiendra les 28, 29 et 30 juin et ses résultats seront proclamés le 14 juillet 2021.

L’examen de fin d’études de l’enseignement de base, général et technique, auront lieu les 01, 02 et 03 juillet, et les résultats seront proclamés le 16 juillet 2021.

