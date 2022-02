Tunisie : Le ministère de l’Education publie le calendrier des examens nationaux

Le ministère de l’Education a rendu public ce mercredi 09 février le calendrier des examens nationaux ; la sixième année, la 9ème année et le baccalauréat.

Les épreuves du concours d’admission aux collèges pilote, sixième, auront lieu les jeudi, vendredi, et samedi, 23,24 et 25 juin 2022.

Les épreuves du diplôme de fin d’études de l’enseignement de base général et technique sont prévues les lundi, mardi, et mercredi, 20, 21 et 22 juin 2022.

L’examen du baccalauréat 2022, dans ses deux sessions principale et de contrôle, se déroulera entre juin et juillet.

La session principale est prévue du 08 au 15 juin (mercredi, jeudi, vendredi, lundi, mardi et mercredi).

La session de contrôle aura lieu les mardi, mercredi, jeudi et vendredi 28, 29 et 30 juin, ainsi que le 1er juillet.

Gnetnews