Tunisie : Le ministÃ¨re de lâ€™Environnement annonce la date du rapatriement des dÃ©chets italiens

Tunisie : Le ministère de l’Environnement annonce la date du rapatriement des déchets italiens

Le ministère de l’Environnement annonce ce lundi 14 février la signature d’ »un accord de coopération institutionnelle » entre la Tunisie et l’Italie portant sur la réexpédition des déchets vers leur pays d’origine (l’Italie).

Cet accord conclu vendredi dernier, marque la fin d’un processus remontant à 2020.

Le présent accord prévoit le rapatriement, dans un premier temps, de 213 conteneurs de déchets, actuellement, stockés au port de Sousse, vers l’Italie, avec la poursuite des concertations en vue de la finalisation du renvoi des déchets restants, après un incendie qui s’est déclenché dans un entrepôt à Mourredine (délégation de Msaken, Sousse).

La réexpédition de ces déchets s’effectuera à bord du premier navire ARKAS, le 19 février 2022.

Ce dossier a été suivi et traité par la présidence de la république, la présidence du gouvernement, l’ambassade d’Italie en Tunisie, ainsi que les différents ministères et acteurs concernés, notamment le ministère de l’Environnement, le ministère des Affaires étrangères, le ministère du transport, l’ambassade de Tunisie à Rome, le chargé du contentieux de l’Etat et la direction générale de la Douane, conclut la même source.

D’après Communiqué