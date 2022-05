Tunisie : Le ministÃ¨re de lâ€™Ã‰quipement annonce avoir dÃ©broussaillÃ© 2000 km de routes, et 1500 km de pistes agricoles pour prÃ©server la rÃ©colte cÃ©rÃ©aliÃ¨re

Tunisie : Le ministère de l’Équipement annonce avoir débroussaillé 2000 km de routes, et 1500 km de pistes agricoles pour préserver la récolte céréalière

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat indique que ses services sont parvenus jusqu’au 30 Mai 2022, à débroussailler environ 2000 km, de routes numérotées et près de 1500 km de pistes rurales dans plusieurs gouvernorats du pays.

Dans le cadre de l’appui des efforts régionaux, en prévision de la saison de moisson de l’année 2022 et sa réussite, et pour protéger la richesse agricole des incendies, le ministère de l’Equipement et de l’Habitat a procédé, par l’entremise de ses directions régionales, à des opérations de désherbage, notamment dans les gouvernorats de Nabeul, Béjà, le Kef, Jendouba, Siliana, Sidi Bouzid, et Kairouan, depuis la mi-avril et tout au long du mois de Mai.

Ces interventions ont été effectuées sur les routes numérotées et les pistes agricoles limitrophes aux champs des grandes cultures, fait savoir, ce lundi 30 Mai, le ministère dans un communiqué.

Le département du matériel, relevant de la direction générale des ponts et routes, a appuyé les directions régionales en question, afin de leur permettre d’enlever les herbes folles, en vue de prévenir tout imprévu pouvant déclencher un incendie.

Cette action va se poursuivre afin de garantir une bonne préparation de la saison de moisson de l’année 2022, selon la même source.

