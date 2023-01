Tunisie : Vers une accélération des procédures pour l’approbation des plans d’aménagement urbain

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat annonce avoir mené à leur terme les séances de travail, tenues dans tous les gouvernorats de la république, du 28 décembre 2022 au 24 janvier 2023, consacrées à l’actualisation des plans d’aménagement urbain.

La directrice de l’urbanisme, Besma Ksontini et ses collaborateurs ont participé à des réunions tenues, dans les gouvernorats de Gabès, Tataouine, Médenine, Kairouan, le Kef et Bizerte, en présence des gouverneurs, des directeurs régionaux de l’équipement, et des communes concernées, au cours de ce mois de janvier, dans le cadre « du suivi des études, la révision des plans d’aménagement urbain, et l’accélération des procédures de leur approbation », indique le ministère de l’Equipement dans un communiqué.

Les services des directions régionales de l’équipement et de l’habitat ont présenté, lors de ces réunions, des exposés sur les études de révision et d’élaboration des plans d’aménagement urbain dans les gouvernorats en question, en discutant les difficultés et les problèmes rencontrés ; en tenant compte de l’extension urbaine des communes, et en proposant les solutions à même de les surmonter, en vue de fixer un calendrier, permettant le parachèvement de ces études et leur publication dans les délais les plus proches.

L’accent a été mis, à cet effet, sur l’importance des plans d’aménagement urbain, en matière d’élaboration d’une conception globale à même de faire face au phénomène de l’habitat anarchique, de maitriser la gestion du périmètre communal, et de programmer les équipements structurés, et l’infrastructure nécessaire, de manière à développer des zones économiques.

Les services régionaux ont été appelés à parachever les procédures de ratification de ces études, dans les meilleurs délais, et à coordonner les interventions en la matière, ce qui permet de réaliser un développement local intégral, et de mettre à disposition des ressources propres pour les municipalités.

Une journée d’études sera organisée, au cours du mois de février, pour examiner l’état d’avancement de ces études, à la lumière des recommandations de ces réunions régionales.

