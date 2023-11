Tunisie : Le ministÃ¨re de lâ€™Ã‰quipement prÃ©voit la mise en place de mÃ©canismes Ã  mÃªme de maÃ®triser le coÃ»t du logement

Tunisie : Le ministère de l’Équipement prévoit la mise en place de mécanismes à même de maîtriser le coût du logement

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, Sarra Zaâfrani Zenzeri, a évoqué les objectifs du programme inhérent à l’aménagement du territoire, l’urbanisme et l’habitat dont le coût est estimé à environ 217 millions de dinars.

Ce programme vise, essentiellement, à réaliser un aménagement territorial et urbain durable et inclusif pour tous, à consolider la planification urbaine, et à maitriser les extensions urbaines, en faisant en sorte à ce que tout le monde puisse bénéficier d’un logement décent et durable.

Le ministère œuvre à réviser le code d’aménagement territorial et de l’urbanisme, à élaborer une stratégie nationale de l’habitat et à la traduire dans les faits, ainsi qu’à mettre en place des mécanismes pour mieux maîtriser le coût du logement, de manière à ce qu’il soit adapté aux moyens réels des différentes catégories sociales. Outre le fait de créer des mécanismes de financement durable des projets d’habitation, et de mettre à disposition le foncier pour répondre aux besoins d’extension urbaine, en optant pour le logement durable et écologique, fondé dur les ressources naturelles durables.

Le ministère a mis en place un programme sur deux phases, pour la construction du logement social et l’aménagement des lotissements sociaux. La première phase comprend 8372 logements et lotissements moyennant un coût de 588 MD.

La seconde prévoit la réalisation de 5000 logements et lotissements, d’un coût de 450 millions de dinars.

La ministre de l’Equipement a, par ailleurs, évoqué lors de son audition le programme des routes et autoroutes, ainsi que celui de la protection des villes contre les inondations.

Gnetnews