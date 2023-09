Tunisie : Le ministÃ¨re de l’Equipement publie une liste de logements dont l’acquisition pourrait Ãªtre financÃ©e par le FOPROLOS

Tunisie : Le ministère de l’Equipement publie une liste de logements dont l’acquisition pourrait être financée par le FOPROLOS

Le ministère de l’Equipement et de l’Habitat publie une liste de projets immobiliers, dont l’acquisition peut être financée par le biais du Fonds de Promotion des Logements Sociaux.

Le ministère publie la liste des promoteurs immobiliers, ainsi que des résidences implantées dans différentes régions de la république.

Quelque 21 logements sont proposés à la vente à Siliana, Béjà et Sfax entre collectifs et semi-collectifs au titre de 2022, dont la fourchette des prix varie entre 115 et 159 mille dinars.

A Tunis, La Manouoba, Kairouan, Monastir, Nabeul, Kébili, Ben Arous, Ariana…700 autres habitations sont proposées, dont 61 individuelles, et 639 semi-collectives au titre de 2023, avec des prix variant entre 82 mille dinars, et 196 mille dinars.

137 logements entre collectifs et semi-collectifs sont proposés à la vente au titre de 2021 à Ben Arous, Sfax, Tunis…avec des prix compris entre 80 et 168 mille dinars.

