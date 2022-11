Tunisie : Le ministère de l’Intérieur a mobilisé tous les moyens nécessaires en prévision du sommet de la Francophonie

Le chef de département de l’Information et de la Communication au ministère de l’Intérieur, Faker Bouzghaya, a assuré que tous les moyens humains et logistiques nécessaires ont été mobilisés, à l’occasion du Sommet de la Francophonie qui se tient, dans sa 18ème édition, les 19 et 20 novembre courant.

Dans une déclaration à la TAP, il a affirmé que le ministère de l’Intérieur avait entamé depuis le mois d’octobre 2021, les préparatifs du sommet qui aura lieu à l’Île de Djerba.

Quinze commissions ont été créées, sous l’égide du ministre de l’Intérieur, dont la mission est de mettre au point les dispositifs sécuritaires spécifiques, à l’instar de la sécurisation des aéroports, l’accueil des délégations, la sécurisation de leur lieu de résidence, de leurs activités, des circuits, des plans de circulation, etc, a-t-il fait savoir.

Il a ajouté que le ministère avait commencé depuis le 01er novembre la consolidation des dispositifs sécuritaires, d’une manière progressive, dans différentes spécialités, en mobilisant le nombre requis de cadres et agents sécuritaires, outre l’exploitation des équipements modernes, à l’instar des caméras de surveillance, des drones, des dispositifs anti-drones, des appareils de scanner, des hélicoptères, etc.

Des réunions de coordination ont été, par ailleurs, tenues aux niveaux central et régional, conjointement avec les différents intervenants, à l’instar de la direction générale de la sécurité du chef de l’Etat et des personnalités officielles, le ministère de la Défense nationale et la douane tunisienne…

La Tunisie abritera les 19 et 20 novembre à l’Île de Djerba le Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement qui ont la langue française en partage…quelque 88 Etats et gouvernements y seront représentés, selon la Secrétaire Générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.

Gnetnews