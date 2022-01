Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce de nouvelles mesures

LE Directeur Général de la bonne gouvernance au ministère de l’Intérieur, Néjib Belkhir, a déclaré ce lundi 31 janvier, que le ministère a pris une série de mesures visant à consacrer davantage le principe de transparence, et ce en chargeant le directeur de la documentation et des archives, du dossier de l’accès à l’information, ainsi que de l’amélioration et le perfectionnement des compétences, à travers, notamment, l’organisation de sessions de formation.

Il a, par ailleurs, indiqué, dans une déclaration médiatique relayée par Mosaïque, que « le ministère de l’Intérieur œuvrait à changer les mentalités et toute une culture qui était de mise en son sein, au nom de la préservation du secret professionnel, » signalant que « le ministère a une politique d’ouverture sur son environnement extérieur, et compte améliorer l’accès à l’information, ce qui permet de trier les informations pouvant être révélées et les informations sécuritaires devant rester confidentielles ».

Il a ajouté que le ministère avait reçu en 2021 plus de 150 demandes d’accès à l’information, alors qu’aucune demande ne lui est parvenue à ce sujet pendant la période allant de 2016 à 2020, considérant que la prévention de la corruption, est meilleure que la lutte contre ce fléau.

Le responsable a dit la foi du ministère dans l’importance de consacrer le principe de transparence et d’accès à l’information, signalant que la loi organique n’o 22 portant sur le droit d’accès à l’information parue en 2016, et l’article 15 de la constitution, consacrent ce droit, et garantissent le questionnement et l’intégrité.

Belkhir a considéré, en marge d’un atelier organisé par le ministère de l’Intérieur, que la transparence est un marteau permettant de procéder au questionnement, et de briser la montagne de la corruption.

Le ministère de l’Intérieur pourrait consacrer des mesures spécifiques en termes d’accès à l’information aux journalistes, étant donné que le temps journalistique et le temps administratif n’avancent pas à la même vitesse, a-t-il dit.

Gnetnews