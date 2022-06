Tunisie : Le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur annonce des menaces sÃ©rieuses contre la vie du prÃ©sident de la rÃ©publique

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce des menaces sérieuses contre la vie du président de la république

Le ministère de l’Intérieur a fait état, ce vendredi 24 juin 2022, de menaces sérieuses contre la vie du président de la république, et l’institution de la présidence.

Lors d’une conférence de presse au siège du ministère de l’Intérieur, la porte-parole officielle du ministère, Fadhila Khelifi, a déclaré que « ces menaces ont été interceptées après un recoupement d’informations de plusieurs appareils sécuritaires, faisant état de plans sérieux visant la vie et l’intégrité du président de la république ».

Les investigations sont encore en cours pour déjouer ses plans, et en révéler les dessous, a-t-elle dit.

« Des parties intérieures et extérieures sont impliquées dans ces plans, dont le but est de torpiller l’ordre public, d’attenter à la sécurité nationale, et de semer la zizanie et le chaos ».

Le ministère a, par ailleurs, révélé avoir avorté une opération terroriste, qu’ »un loup solitaire » a tenté de perpétrer, contre une faction sécuritaire de l’un des sièges vitaux.

L’élément terroriste a été arrêté, l’instrument du crime saisi et les recherches continuent, selon Fadhila Khelifi.

Les faits se sont produits devant un siège sensible à l’avenue de la liberté, et deux sécuritaires ont été blessés, a-t-on ajouté.

Le terroriste présumé est un extrémiste religieux, ayant un casier judiciaire et est sorti de prison en 2021.

L’unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes, le crime organisé et attentatoire à la sécurité du territoire national s’est saisie de cette affaire, et poursuit l’enquête.

Gnetnews