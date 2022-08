Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce des poursuites contre des sécuritaires

Le ministère de l’Intérieur annonce ce mardi 16 août 2022 des poursuites contre des sécuritaires.

« Suite aux dépassements émanant tout dernièrement de certains agents de sécurité appartenant aux syndicats sécuritaires, lesquels touchent la marche normale du travail, et le devoir de discipline et de sérieux », le département de l’avenue Habib-Bourguiba annonce dans un communiqué, que « les dispositions légales nécessaires ont été prises contre les contrevenants, en engageant des poursuites disciplinaires et pénales à leur encontre ».

Le ministère justifie cette disposition par « le souci de consacrer l’égalité devant la loi », et « de préserver les droits et libertés. »

