Tunisie : Le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur annonce d’importantes saisies de denrÃ©es alimentaires dans le cadre de la lutte contre la spÃ©culation

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce d’importantes saisies de denrées alimentaires dans le cadre de la lutte contre la spéculation

Le ministère de l’Intérieur annonce, ce vendredi 17 Mars 2023, que ses unités sécuritaires (police et garde nationales), ont procédé à la saisie d’importantes quantités de marchandises, dans le cadre du contrôle des circuits de vente et de distribution et de lutte contre la spéculation, et la hausse illicite des prix.

*Les unités sécuritaires de Kairouan sont parvenues, en collaboration, avec les unités régionales de la santé et du commerce à la saisie de 325380 boîtes de tomates, de 800 kg, dont la date de fabrication remonte à 2021, dans deux établissements de commerce de gros et de détail, dont les propriétaires ne détiennent pas des factures.

Sur ordre du parquet, les deux personnes ont été placées en détention pour spéculation, un avis de recherche a été lancé contre deux autres. La valeur de la saisie s’élève à un million 200 mille dinars.

*Les équipes des enquêtes économiques et financières, à la direction de la police judiciaire ont découvert, en collaboration avec une équipe du ministère du Commerce, un entrepôt anarchique, 80 tonnes de dattes, stockées en violation des procédures réglementaires, ont été confisquées. La valeur de la saisie est estimée à 219 mille dinars.

*L’unité des investigations de la garde nationale de Ben Arous est parvenue à la saisie d’environ 25 tonnes « de pois chiche », et d’autres quantités de denrées alimentaires dont la date de péremption était dépassée, qui était cachées dans un but de spéculation dans un entrepôt dans la région de Bassatine Boumhal.

Le parquet du tribunal de première instance de Ben Arous a ordonné de placer en détention le propriétaire de l’entrepôt, et de diligenter deux enquêtes judiciaires, l’une pour « détention de produits alimentaires pour spéculation », et l’autre pour détention de marchandise périmée et impropre à la consommation ».

*La brigade régionale de la police municipale de Ben Arous est parvenue en coordination avec les agents de la direction régionale du Commerce à la saisie d’environ 46 tonnes de café, estimée à 1.6 millions de dinars, et de 20 tonnes d’orge subventionnée dont la valeur est estimée à 20 mille dinars ;

La direction régionale du Commerce de Ben Arous s’est engagée à les réinjecter dans les circuits formels et à convoquer le propriétaire de l’entrepôt pour parachever les procédures légales.

*La brigade régionale de la police municipale de Ben Arous a procédé à une descente dans un entrepôt de réfrigération et à saisi 45 tonnes de dattes, dont la valeur est estimée à près de 540 mille de dinars. Son propriétaire envisageait de les vendre en dehors des circuits de distribution pendant le mois du Ramadan. La saisie a été confiée à la direction régionale du commerce de Ben Arous, en vue de la réinjecter dans le circuit formel, le propriétaire de l’entrepôt a été convoqué pour les besoins de l’enquête.

Le ministère de l’Intérieur annonce la poursuite des campagnes sécuritaires dans l’ensemble des régions du pays, jusqu’à l’éradication du phénomène de la spéculation.



Gnetnews