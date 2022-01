Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce la saisie de sommes d’argent d’origine inconnue destinée « à semer le trouble »

Le ministère de l’Intérieur indique ce vendredi 14 janvier 2022, « avoir pris les dispositions et mesures requises à travers l’installation de Check points (points de contrôle), et de barrages en assurant la fluidité du trafic et la circulation des piétons, en vue d’assurer la sécurité des citoyens et en préservation de leurs biens publics et privés ».

Ces dispositions s’inscrivent dans le cadre du respect des décisions relatives à la prévention de la propagation du Coronavirus, et parallèlement à certains appels au rassemblement des citoyens à différents endroits de la capitale, indique le même département de l’avenue Habib Bourguiba.

Le ministère ajoute, dans un communiqué, que « dans le cadre de la préservation de l’ordre public, et l’application des mesures précitées, les unités sécuritaires sont parvenues à saisir des sommes d’argent d’origine inconnue auprès de six personnes ».

Les unités de la garde nationale de la cité Ettadhamen ont appréhendé deux personnes à bord d’un véhicule avec en leur possession un montant estimé de 42 mille de dinars, indique-t-il.

Selon le ministère, les personnes en question avaient l’intention de distribuer l’argent sur des délinquants dans la région, en vue de procéder à des troubles et des actes de saccage le 14 janvier 2022.

Les unités sécuritaires du district sécuritaire de Jbel Jloud ont appréhendé 04 personnes dans la région d’Ibn Sina, avec en leur possession un montant de 94 mille dinars, d’origine inconnue et deux drones.

Consulté, le parquet a ordonné de prendre les mesures légales à leur sujet (06 personnes).

Gnetnews