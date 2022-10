Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce l’arrestation de 04 éléments terroristes

Le ministère de l’Intérieur annonce l’arrestation de quatre éléments terroristes pendant le week-end dernier.

L’unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes et les crimes organisés et attentatoires à la sûreté du territoire national, relevant de la direction générale des services spéciaux, est parvenue à l’aube du samedi 15 Octobre 2022, « à délimiter l’endroit où se trouve un des dangereux éléments terroristes, et à l’arrêter, indique le ministère de l’Intérieur », dans un communiqué paru dimanche.

Le suspect est l’objet de plusieurs avis de recherche, ainsi que d’un jugement le condamnant à 14 ans de prison, ajoute-t-il.

Cette arrestation est intervenue en coordination avec le parquet du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et après que les ordres judiciaires nécessaires aient été émis.

Le département de l’avenue Habib Bourguiba fait état, par ailleurs, de l’arrestation de 03 éléments takfiris, alors qu’ils s’apprêtaient à participer à une opération de franchissement illégal des frontières, à partir des côtes de Menzel Aberrahman (gouvernorat de Bizerte), vers un pays européen.

Des sommes d’argent en devise ont été saisies en leur possession.

Gnetnews