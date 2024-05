Tunisie : Le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur annonce l’Ã©vacuation du complexe de la Jeunesse de la Marsa

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce l’évacuation du complexe de la Jeunesse de la Marsa

Le ministère de l’Intérieur annonce l’évacuation du complexe de la jeunesse de la Marsa, occupé, selon une vidéo mise en ligne, par des migrants subsahariens.

Revenant, dans un communiqué, sur cette opération sécuritaire, le ministère indique que les unités sécuritaires ont procédé, samedi 04 Mai 2024, sous la supervision du district de la sécurité nationale de Carthage, et en coordination avec le parquet et le croissant rouge tunisien, à l’évacuation des locaux du Complexe de la jeunesse de la Marsa, squattés depuis 2017.

Cette opération s’inscrit, dans le cadre, de la récupération des services et entreprises publiques, au profit des jeunes et citoyens tunisiens.

Le ministère affirme que ses différentes structures vont continuer « à contrer les différents phénomènes attentatoires à l’ordre public, à protéger les biens publics et privés, à préserver la quiétude générale, et à imposer le respect de la loi et l’ordre public ».

Les services municipaux de la Marsa ont procédé aux opérations de propreté et d’enlèvement des ordures et au réaménagement du bâtiment en question, ajoute-t-il.

La vidéo montre un état de délabrement et de saleté extrême des lieux, avec des migrants qui occupent les pièces du complexe, dans des conditions d’insalubrité totale.

Pour rappel, les unités sécuritaires avaient procédé vendredi à l’évacuation d’un jardin public au Lac 1, dans les environs de l’OIM et du HCR, occupés par des migrants subsahariens où ils ont installé des tentes de fortune, et se sont installés.

Gnetnews