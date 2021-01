Tunisie : Le ministère de l’Intérieur annonce un couvre-feu de 16H à 6H et d’autres restrictions

Le ministère de l’Intérieur annonce ce mercredi 13 janvier, que le couvre-feu sera appliquée de 16H à 06h, pendant les 14, 15, 16 et 17 janvier.

Dans un communiqué paru en cette fin de matinée, suite aux mesures annoncées la veille pour limiter la propagation du Coronavirus, le même département fait état de l’interdiction de la circulation entre les régions pendant la période de confinement général, excepté les opérations d’approvisionnement, et les secteurs vitaux, en présentant ce qui prouve l’extrême urgence.

Le département de l’avenue Habib-Bourguiba fait état, par ailleurs, de la suspension des manifestations, activités et célébrations, tous types confondus, dans les espaces ouverts et fermés, qui requièrent la participation des citoyens.

Le ministère appelle à s’en tenir complètement à ces mesures, exceptant les cas urgents, comme les cas sanitaires, le deuil, et l’achat des produits vitaux, auprès des points de vente à proximité du domicile, à condition qu’il y ait une seule personne par famille.

Les locaux, les cafés et les restaurants, tous types confondus, seront fermés les 14, 15, 16 et 17 janvier 2021, souligne-t-il.

Le MI appelle les citoyens à continuer à s’en tenir aux mesures de prévention et gestes barrières, notamment le port du masque et assure que ses unités vont appliquer ces mesures, d’une manière rigoureuse, et n’hésiteront pas à prendre les dispositions nécessaires contre les contrevenants.

Gnetnews