Coronavirus : La Tunisie décide un confinement de 4 jours et durcit les restrictions face à l’aggravation de l’épidémie

Le gouvernement décide l’instauration d’un confinement général les jeudi, vendredi, samedi, et dimanche, à l’exception de l’approvisionnement des secteurs vitaux, avec un couvre-feu de 16 h à 6 h, le jour suivant.

Cette décision a été annoncée à l’issue de la réunion, hier soir, de l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, sous la présidence du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, avec la participation de ministres, de membres du comité scientifique et de responsables sécuritaires.

L’instance a décrété d’autres restrictions et mesures pour renforcer la lutte contre le coronavirus, qui connait une forte et grave propagation à travers la Tunisie :

*Suspension des cours dans les secteurs public et privé, pour l’enseignement de base, les collèges, les lycées, l’enseignement supérieur, et les centres de formation professionnelle, à compter de mercredi 13 janvier après la fin des cours, jusqu’au dimanche 24 janvier,

*Suspension de toutes les manifestations à compter de jeudi 14 janvier jusqu’au 24 janvier, la levée des chaises, et l’interdiction de la consommation sur place dans les cafés, et les restaurants à partir de lundi 18 janvier jusqu’au dimanche 24 janvier, tout en se limitant aux repas et boissons prêt-à-porter ,

*Instauration du travail par alternance, un jour/2, avec le système des groupes, en appelant les chefs hiérarchiques des administrations à opter pour le télétravail, autant que possible ;

*Appel aux entreprises privées à opter pour le télétravail, afin de limiter l’encombrement dans les moyens de transport et sur le lieu du travail.

Gnetnews