Tunisie : Le ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur appelle au respect strict des horaires du dÃ©but du couvre-feu et dÃ©cide de sÃ©vir

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur appelle au respect strict des horaires du début du couvre-feu et décide de sévir

Le ministère de l’Intérieur appelle au respect strict des horaires du début couvre-feu (20 heures), affirmant que ses unités veilleront à l’application sérieuse des dispositions en vigueur à tous les contrevenants.

Ce rappel intervient dans le cadre « de la poursuite de l’application des dispositions du protocole sanitaire, y compris le couvre-feu de 20 heures à 5 h du matin », souligne le même département.

L’instance nationale de lutte contre le Coronavirus a décidé le 23 décembre de l’année écoulée de prolonger le couvre-feu jusqu’à la mi-janvier, de proscrire les rassemblements, de maintenir l’interdiction de la circulation entre les régions, etc. dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le Covid-19, qui est en phase de circulation rapide en Tunisie, comme dans d’autres pays du monde, a fortiori avec l’avènement d’une nouvelle souche en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud, qui se distingue par une forte contagiosité, et qui est en train de toucher d’autres pays d’Europe et ailleurs.

