Tunisie : Le ministère de l’Intérieur alerte sur la difficulté d’extinction de l’incendie de la Montagne de Serj

Le ministère de l’Intérieur annonce la poursuite, pour le quatrième jour consécutif, des efforts des unités de la protection civile, dans le gouvernorat de Siliana, pour maîtriser l’incendie qui s’est déclaré à la montagne de Serj, avec l’extinction du feu qui s’est déclenché au Mont Bayadha, à la délégation de Bagou.

Les sapeurs-pompiers assistés par des renforts des unités de la garde nationale, des forêts, et de l’armée de l’air s’attèlent à venir à bout de l’incendie qui s’est déclenché le 26 juillet 2022, entre les régions de Aïn Boussaïdia, et Ksar El-Lemsa (région frontalière entre les gouvernorats de Siliana et Kairouan). Un avion militaire équipé et des hélicoptères ont été mobilisés pour éteindre les flammes, face à des reliefs difficiles et à l’impossibilité d’atteindre les sommets montagneux, relate le même département.

Réunie sous l’égide du gouverneur de Siliana, et du directeur général de l’office national de la protection civile (ONPC), la commission régionale de prévention des catastrophes et d’organisation des secours a pris une série de mesures préventives, avec l’acheminement de 18 camions d’extinction de feu, et d’engins du ministère de l’Equipement et de l’Habitat.

Un avion militaire survole, par ailleurs, la région pour prendre des mesures par anticipation, face à l’évolution de la situation pour préserver les groupements d’habitats, en mettant à disposition des bus et des ambulances pour l’évacuation des habitants, après que 28 personnes ont été évacués.

Les efforts se concentrent, par ailleurs, sur l’extinction des départs de feu qui se sont déclarés depuis le 25 juillet dernier au Mont Guittoun à la délégation Ouslatia (Bargou, gouvernorat de Siliana).

