Tunisie : Le ministère de l’Intérieur prévoit un trafic dense à partir de ce jeudi, et appelle à prendre les précautions nécessaires

A l’occasion des vacances de l’Aïd el-Fitr, le ministère de l’Intérieur prévoit un trafic dense sur de nombreuses routes, notamment pendant les dates et horaires suivants :

*Jeudi 20 avril 2023 de 08 : 00 à 22 : 00

*Vendredi 21 avril de 08 : 00 à 22 : 00

*Dimanche 22 avril : de 08 : 00 à 22 : 00.

Le département de l’avenue Habib Bourguiba appelle les usagers de la route à prendre les précautions nécessaires au volant, à éviter l’excès de vitesse, à respecter la signalisation routière, à se rabattre sur la droite, à être prudent et à éviter la conduite en état de fatigue, à éviter le dépassement interdit, et l’usage du portable au volant, à porter la ceinture de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur des zones urbaines, et à ne pas transporter les passagers à bord d’un moyen de locomotion non adapté.

Le ministère recommande, par ailleurs, de respecter une distance de sécurité, de ne pas porter des objets qui sont de nature à voiler la visibilité pour le conducteur, d’être attentifs lorsque le piétons traversent la route, et de se soumettre aux signalements et conseils des agents.

Tous les moyens humains et matériels ont été mis pour renseigner les usagers de la route, assure le ministère, appelant à contacter les numéros suivants, en cas de nécessité : 197 (sécurité nationale), 193 (garde nationale), et 198 (protection civile), ou la police de circulation sur les numéros suivants : 71.342.787 et 71.343.201, ainsi que le centre national de renseignements de la garde nationale : 71.960.448.

L’Observatoire national de sécurité routière du ministère de l’Intérieur avait appelé hier, « à s’en tenir à une conduite modérée et à respecter le code de la route », à l’occasion des vacances de l’Aïd, qui commence à partir de cet après-midi.