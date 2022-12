Tunisie : Le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur revient sur le trafic de substances toxiques inscrites au tableau A par voie maritime

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur revient sur le trafic de substances toxiques inscrites au tableau A par voie maritime

Le ministère de l’Intérieur revient sur l’opération menée à l’aube de ce vendredi 30 décembre, où un trafic de médicaments vers un pays voisin était déjoué en collaboration avec la marine.

Dans le cadre de la lutte contre le fléau de la contrebande, la caméra thermique relevant de la marine à el-Ktef à la délégation de Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine) a intercepté ce vendredi à 05 : 20 les mouvements d’une voiture sur les côtes de la région, dont le propriétaire procédait au chargement de corps suspects à bord d’une embarcation de pêche, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

Après coordination avec la marine, la garde maritime a dépêché immédiatement des patrouilles. L’embarcation suspecte a été contrée quelques instants après son départ, son capitaine a jeté 21 boîtes en carton en mer dès qu’il a aperçu les unités sécuritaires et militaires, ajoute le même département.

Les boîtes ont été repêchées, 13 autres ont été retrouvées, le capitaine maîtrisé et deux personnes à bord de l’embarcation ont été arrêtées.

Fouillé, il s’est avéré que les boites en question contenaient différents types de médicaments commercialisés dans notre pays et qui étaient destinés à être acheminés illégalement vers un pays voisin (Ndlr : La Libye).

Consulté, le parquet de Médenine a ordonné au centre de la garde maritime de Ktek de rédiger un PV judiciaire, et un autre fiscal pour « possession de substances toxiques inscrites au tableau A en vue de leur commercialisation, contrairement aux procédures légales ». L’embarcation et la marchandise ont été saisies et les recherches se poursuivent avec les personnes impliquées, conclut le MI.

Gnetnews