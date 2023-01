Tunisie : Le ministère de l’Intérieur salue ses unités pour avoir fait montre de « retenue » et de « professionnalisme » le 14 janvier

Le ministère de l’Intérieur exprime, ce lundi 16 janvier, « ses remerciements et son estime à l’ensemble de ses unités, et agents pour avoir fait montre de retenue et de professionnalisme, envers les mouvements protestataires organisés le samedi 14 janvier 2023 ».

Le ministère précise, cet après-midi dans un communiqué, que « la sécurisation des manifestations du 14 janvier, a concerné de nombreux mouvements, à différents endroits de la capitale, lesquels ont vu la présence de nombres variables de participants, appartenant à des parties dont les orientations sont opposées ».

Selon ses estimations, les manifestants ont été au nombre de 200 personnes devant le théâtre municipal, entre 900 et 1000 personnes à l’avenue Habib Bourguiba, environ 50 personnes face aux assurances Comar, et entre 350 et 400 personnes à l’avenue Khereddine Pacha.

« Certains ne se sont pas tenus aux parcours qui leur consacrés, pour provoquer des affrontements avec les unités sécuritaires : lesquelles ne sont pas tombées dans les provocations et ont opté pour la souplesse, a affirmé le ministère », « en réaction aux positions et déclarations saluant le traitement sécuritaire » desdits mouvements.

Gnetnews