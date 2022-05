Tunisie : Le ministÃ¨re de l’IntÃ©rieur signe un mÃ©morandum dâ€™entente avec l’Institut des Etats-Unis pour la paix

Tunisie : Le ministère de l’Intérieur signe un mémorandum d’entente avec l’Institut des Etats-Unis pour la paix

Un mémorandum d’entente a été signé ce mardi 10 Mai 2022 entre le ministère de l’Intérieur et l’Institut des Etats-Unis pour la paix, en matière de formation et de consolidation des compétences.

La cérémonie de signature a été présidée par le chef de cabinet, Taher Boussaâda, en présence des représentants de l’Institut US (United States Institute of Peace), le bureau international de lutte contre les stupéfiants de Tunis, et de hauts cadres du ministère de l’Intérieur.

Ce mémorandum vise « à renforcer les moyens de coopération dans les domaines de gouvernance, de gestion moderne, de règlement des conflits, de planification stratégique, de gestion du dialogue en vue de bâtir les compétences, de développer les secteurs de sécurité, des droits de l’homme et de la paix », indique ce mercredi 11 Mai le ministère de l’Intérieur.

Le chef de cabinet a affirmé « le soutien du ministère à toutes les initiatives visant à consacrer l’Etat de droit, et des droits de l’homme, conformément au processus de réformes engagé dans ce domaine ».

L’Institut a affirmé, par la voix de son représentant, la poursuite de son soutien au ministère de l’Intérieur, dans différents domaines d’intérêt commun.

Gnetnews