Tunisie : Le ministère des AC rend hommage à Hichem Djaït, issu d’une famille d’érudits et d’hommes d’Etat

Le ministère des Affaires culturelles fait part, « avec chagrin, du décès du penseur et grand historien, Hichem Djaït, survenu le mardi 1er juin à l’âge de 86 ans, après une lutte avec la maladie, laissant des références intellectuelles pour les générations présentes et futures ».

« Hichem Djaït est né dans une famille d’érudits, de magistrats, et d’hommes d’Etat à Tunis. Il est le petit-fils de Youssef Djaït, le grand Vizir, et le neveu du savant, cheikh Abdelaziz Djaït », souligne le MAC.

Le ministère rappelle que le disparu a fait des études secondaires au collège Sadiki, puis des études supérieures à Paris où il obtenu l’agrégation en histoire en 1962, et puis un doctorat d’Etat en histoire de l’Islam à la Sorbonne en 1981.

Le défunt a publié de nombreux travaux académiques en langues arabe et française. « Il est considéré comme étant parmi les penseurs influents, qui ont ouvert le débat et la réflexion autour de problématiques centrales de l’histoire de l’Islam, les constituants de la pensée islamique et le legs civilisationnel… »

Feu Hichem Djaït est un professeur émérite à l’université de Tunis, et a enseigné en tant que professeur visiteur dans plusieurs universités arabes, européennes et américaines, rappelle le même département.

Le regretté était à la tête de l’Académie tunisienne Beit el-Hikma entre 2012 et 2015, et est membre de l’Académie européenne des sciences, des arts et des lettres (EAASH).

Le ministère des Affaires culturelles présente ses sincères condoléances à la famille du défunt, et prie Dieu de l’accueillir dans son infinie miséricorde.

Gnetnews