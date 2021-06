Tunisie : Décès du grand penseur et historien, Hichem Djaït

La scène académique et universitaire est en deuil. Le penseur, et historien, Hichem Djaït est décédé ce mardi 1er juin 2021, à l’âge de 85 ans.

Né en décembre 1935 à Tunis, ce grand intellectuel, dont la disparition constitue une perte colossale pour le monde de la pensée et de la recherche, est titulaire d’une agrégation d’histoire en 1962 à Paris.

Il est également titulaire d’un doctorat d’Etat de la Sorbonne.

Islamologue et spécialiste du monde arabo-musulman, feu Hichem Djaït a enseigné l’histoire du Moyen-âge, à l’université de Tunis dans les années 1970.

Le regretté, tenant des analyses doctes et approfondies, et du débat rationnel et élaboré, est un professeur émérite des universités et est professeur invité dans plusieurs universités européennes et américaines.

Hichem Djaït est auteur de plusieurs ouvrages, notamment, « La Personnalité et le devenir arabo-islamique », « L’Europe et l’Islam », « La Grande Discorde : religion et politique dans l’islam des origines », « la Vie de Muhammad, : Révélation et prophétie », en trois volumes…comme il a coécrit ou contribué à la rédaction de plusieurs autres livres…

Hichem Djaït était un savant accompli, à l’esprit aiguisé, et à la pensée profonde, inépuisable et renouvelée.

Ses écrits, réflexions et enseignements continueront à accompagner des générations d’élèves, d’étudiants et de disciples pour ouvrir des pistes de réflexion, alimenter et développer davantage le domaine de la pensée, notamment celle islamique, dans sa relation, avec l’histoire, la philosophie et la modernité.

Dès l’annonce de sa disparition, les hommages affluent de tous bords, sur les réseaux sociaux, pour saluer une éminence scientifique et philosophique.

Que Dieu lui accorde son infinie miséricorde et l’accueille dans son éternel paradis.

Gnetnews