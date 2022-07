Tunisie : Le ministère des Affaires étrangères annonce des mesures pour notre colonie au Qatar

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi, a eu hier soir, mardi 12 juillet 2022, une réunion avec les membres de l’ambassade de Tunis à Doha, pour examiner les préoccupations des membres de la colonie tunisienne au Qatar, et accélérer les procédures consulaires et administratives qui leur sont destinées.

Le ministre, cité ce mercredi 13 juillet par un communiqué de son département, a affirmé la nécessité de redoubler d’efforts et d’améliorer la qualité des prestations rendues à la colonie, ce qui contribue à aplanir les difficultés auxquelles, elle se heurte.

Il a été, aussi, question de réunir les meilleures conditions pour la réussite de la participation au référendum, et la bonne préparation à l’échéance sportive internationale, la Coupe du Monde 2022, qu’abritera le Qatar à la fin de l’année.

Le ministre a indiqué que de nombreuses mesures ont été prises en faveur de la colonie :

*Acheminer une équipe de travail provisoire de l’administration centrale, en guise de renfort à l’équipe consulaire de l’ambassade, afin d’aider au parachèvement des formalités consulaires en instance, notamment pour ce qui est du retrait des documents de l’état civil, et des passeports.

L’équipe est arrivée à Doha et a commencé l’accomplissement de ses missions.

*Appuyer l’équipe de travail diplomatique et consulaire à l’ambassade par de nouveaux membres des corps diplomatique, administratif, et technique, dans le cadre du mouvement annuel ; ils arriveront à Doha dans les deux prochains jours.

*Introduire notre ambassade à Doha dans le dispositif de retrait des documents de l’état civil à distance ;

*Actualiser le dispositif de la colonie tunisienne au Qatar ;

*Entamer la numérisation des dossiers consulaires.

Le ministre a appelé à la nécessité de prévenir l’administration centrale des problèmes en suspens ou imprévus, afin de garantir la qualité des services rendus aux Tunisiens du Qatar.

Gnetnews