Tunisie : Le ministère des Affaires étrangères appelle les Tunisiens d’Ukraine « à éviter les zones dangereuses »

Le ministère des Affaires étrangères, dit suivre avec « intérêt l’évolution de la situation sécuritaire en Ukraine ».

En prévision des éventuelles évolutions, le même département appelle « la colonie tunisienne sur le territoire ukrainien à prendre l’attache des ambassades de Tunisie à Moscou et Varsovie, en vue d’actualiser leurs données personnelles et consulaires ».

Le ministère recommande, dans un communiqué paru dimanche, « le plus haut degré de prudence et précaution, d’éviter les zones dangereuses, et de s’en tenir aux recommandations émises par les autorités du pays d’accueil ».

« Les Tunisiens souhaitant quitter les territoires ukrainiens, immédiatement, devront prendre les mesures nécessaires, tant qu’il y a des possibilités pour le voyage », souligne-t-il.

Il les appelle ainsi à inscrire leur nom auprès de Tarek Aloui, président de l’association de la colonie tunisienne d’Ukraine, et Sofiène Matoussi, président de l’association de Maison de Tunisie en Ukraine, et à prévenir nos ambassades à Moscou et Varsovie, en vue de coordonner avec les parties tunisiennes compétentes et d’organiser un un vol de départ, si nécessaire.

Le ministère conseille, en somme, aux Tunisiens souhaitant se rendre en Ukraine, de reporter leur voyage, le temps que la situation se stabilise.

Des Tunisiens résidant en Ukraine, notamment dés étudiants, ont sollicité, auparavant, les autorités tunisiennes afin qu’elles assurent leur évacuation.

Les membres de la colonie tunisienne résidant en Ukraine sont estimés à plus de 1500 Tunisiens, et sont établis dans quatre régions, dont une grande proportion dans la ville côtière, Odessa qui se situe sur la mer noire.

