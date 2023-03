Tunisie : Le ministère des Affaires étrangères dit suivre l’affaire du décès d’un Tunisien à Messine en Italie

Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger dit suivre l’affaire liée au décès du ressortissant tunisien, Aymen Ben Dahech, le 23 Mars 2023 à la prison de Messine (Italie).

« Dès qu’il a pris connaissance de ce décès, notre consulat à Palerme a contacté les autorités italiennes compétentes, pour effectuer les procédures nécessaires, et connaitre les causes et les circonstances du décès », indique le département du Nord Hilton, dans un communiqué paru hier soir.

Comme il suit, parallèlement, avec l’avocate du disparu les péripéties de l’enquête diligentée par le parquet italien, à ce sujet, ajoute-t-il.

Le consulat a, par ailleurs, contacté la famille du défunt, par le biais de son frère qui se trouve en Italie, en vue de préparer le rapatriement de sa dépouille, dans les délais les plus proches.

Gnetnews