Tunisie : Le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res et l’ISIE signent un mÃ©morandum d’entente autour des prÃ©paratifs des Ã©chÃ©ances Ã©lectorales Ã  l’Ã©tranger

Tunisie : Le ministère des Affaires étrangères et l’ISIE signent un mémorandum d’entente autour des préparatifs des échéances électorales à l’étranger

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections, Farrouk Bouaskar, ont signé, ce mardi 22 août 2023, au siège du ministère, un mémorandum d’entente autour des préparatifs matériels et logistiques des différentes échéances électorales à l’étranger.

Nabil Ammar a affirmé « les dispositions de son ministère, à travers les différentes missions consulaires et diplomatiques à l’étranger, à contribuer à réunir les conditions de réussite à l’opération électorale, et à aider l’instance à permettre aux membres de la colonie tunisienne d’exercer leur droit électoral, dans le cadre de la loi et les meilleures conditions possibles, rapporte en ce milieu de matinée, un communiqué du département du Nord-Hilton.

Farrouk Bouaskar a valorisé « le niveau de coopération entre le ministère et l’instance pendant les précédentes échéances électorales ». Le ministère est un partenaire principal de l’instance en matière de réussite des rendez-vous électoraux, en facilitant la participation des Tunisiens expatriés à l’opération de vote, a-t-il souligné en substance.

Les deux parties ont souligné l’important rôle dévolu à la commission conjointe de suivi, quant à mettre en application les clauses de ce mémorandum, et à aplanir les difficultés entravant la marche normale de l’opération électorale à l’étranger.

L’élection de la deuxième chambre, l’Assemblée des régions et des districts, est attendue à l’automne prochain.

Gnetnews