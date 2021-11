Tunisie : Le ministÃ¨re des Affaires Ã©trangÃ¨res indique que trois de ses agents sont impliquÃ©s dans l’affaire de falsification de passeports

Tunisie : Le ministère des Affaires étrangères indique que trois de ses agents sont impliqués dans l’affaire de falsification de passeports

Suite aux informations relayées sur « des crimes présumés de falsification de documents d’état civil et de passeports, commis par des fonctionnaires en Tunisie et à l’étranger, notamment du service consulaire des deux missions de Damas et de Beyrouth », le ministère des Affaires étrangères, indique que « cette affaire fait l’objet d’une enquête judiciaire en Tunisie, depuis des années ».

Une mission d’enquête conjointe a été organisée en février 2019, à Damas, ayant réuni des représentants du parquet, de l’unité nationale d’investigation dans les crimes terroristes, outre du ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens de l’étranger, ajoute le département du Nord Hilton dans un communiqué.

Le ministère qui évoque « une multiplicité de suspects dans cette affaire, dont trois de ses agents, et tous ceux qui seront révélés par l’enquête, indique que ce dossier est objet de suivi à haut niveau, et qu’il n’y pas d’exception devant la loi, afin que le service diplomatique reste au-dessus de tout soupçon et que l’image de la Tunisie à l’étranger soit préservée ».

Gnetnews