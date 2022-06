Tunisie : Le ministère des Affaires religieuses révèle le coût du pèlerinage de l’an 1443 de l’hégire

Le coût du pèlerinage a été fixé à 16 400 dinars pour l’actuelle saison de l’an 1443 de l’hégire/ 2022.

Ce coût se répartit en 13.300،000 dinars pour les prestations, et 3.100،000, au titre du tarif du billet d’avion, annonce le ministère des Affaires religieuses à moins de trois semaines du décollage du premier vol vers les lieux saints.

Le ministère appelle les inscrits sur les listes définitives à se diriger vers le bureau de poste le plus proche pour s’acquitter des frais du pèlerinage, et ce à compter du mardi 07 Juin 2022, et à se faire livrer une carte prépayée e-dinar smart afin de la présenter aux guichets uniques.

Se diriger, exclusivement, au chef-lieu du gouvernorat du pèlerin, à partir du jeudi 09 Juin 2022, conformément au calendrier établi à cet effet, muni des documents suivants :

*Un passeport valable jusqu’au février 2023

*Copie de la carte d’identité nationale

*03 photos d’identité avec un fond blanc

*Un certificat de vaccination contre le Covid-19.

