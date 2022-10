Tunisie : Le ministère des Technologies de la communication compte impliquer les jeunes dans le processus de digitalisation

Le ministre des Technologies de la Communication, Nizar Néji, a affirmé que son ministère œuvre à réaliser de nombreux projets et programmes numériques, et à mettre en place les mécanismes nécessaires en vue d’accélérer la cadence de la transformation digitale.

Donnant, hier mercredi 26 Octobre, le coup d’envoi de la campagne nationale d’obtention de l’identité numérique, e-houyia, au gouvernorat de la Manouba, précisément, à l’Ecole supérieure d’économie numérique (ESEN), le ministre a appelé à impliquer les étudiants et les enseignants-chercheurs dans le processus de digitalisation.

Il a annoncé le lancement d’un concours national à l’intention des jeunes en vue de développer des applications et solutions fondées sur l’identité numérique, le portail du citoyen et l’adresse mail officielle ; les suggestions efficaces et solutions gagnantes seront par la suite, retenues, rapporte un communiqué de son département.

La campagne nationale de promotion de e-houyia vise à faire connaitre et à sensibiliser davantage à la prestation de l’identité numérique sur le portable, qui représente la pierre angulaire pour le développement et la diversification des canaux des services rendus au citoyen, selon la même source.

La campagne du gouvernorat de la Manouba se poursuit les 27 et 28 Octobre à l’Ecole nationale des sciences informatiques, et puis à la faculté des lettres, des arts et des humanités au campus universitaire de la Manouba.

