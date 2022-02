Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce annonce de nouvelles dispositions pour les cafÃ©s, salons de thÃ©, restaurants, gargotes…Ã  partir du 1er Mars

Tunisie : Le ministère du Commerce annonce de nouvelles dispositions pour les cafés, salons de thé, restaurants, gargotes…à partir du 1er Mars

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce l’augmentation de la capacité d’accueil (Jauge) dans les espaces ouverts à 100 % à compter du 1er Mars.

La jauge sera ramenée à 75 % dans les espaces fermés, avec l’obligation du passeport vaccinal, du port du masque, et de l’aération, à la même date.

Les espaces fermés exploiteront leur capacité d’accueil maximale (100 %) à partir du 1er avril, en exigeant le passeport vaccinal, le port du masque, et en procédant à l’aération.

Une distanciation de 2,5 mètres

Les buvettes, cafés et salons de thé devront respecter une distanciation de 2,5 mètres entre les tables, en préservant une distanciation de 1 mètre entre les clients, à l’exception des parents et leurs enfants. Ils devront, par ailleurs, aérer les lieux avant et pendant le service.

Ces locaux doivent veiller au bon respect des règles d’hygiène, en utilisant des gobelets à usage unique, ou en verre en assurant le rinçage régulier.

Les restaurants non-classés et gargotes devront se conformer à une distanciation de 2,5 mètres entre les tables, en assurant une distanciation de 1 mètre entre les clients, à l’exception des parents et leurs enfants.

Ils sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour éviter l’encombrement, respecter une distanciation d’un mètre au moins entre clients et exploiter les espaces ouverts.

Le buffet est assorti d’un certain nombre de conditions dont une distanciation de 1 mètre entre les clients, et la mise en place d’une signalisation au sol, en empêchant les enfants de moins de 12 ans non accompagnés de se servir.

La durée du service devra être prolongée pour éviter l’encombrement, le les règles d’hygiène devraient être strictement observées.

Des disposions ont été décrétées pour les foires et les manifestations commerciales, dont l’obligation d’un certificat de vaccination ou d’un Pass vaccinal à l’entrée, et la disponibilité du gel hydro-alcoolique, en consacrant une porte d’entrée et une autre de sortie, et en respectant strictement le protocole sanitaire.

Des agents de contrôle devront être présents dans les salles d’exposition ; tout exposant ou client qui ne respecte pas le protocole sanitaire devra être exclu.

Gnetnews