Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce annonce la date du dÃ©marrage des soldes d’hiver

Tunisie : Le ministère du Commerce annonce la date du démarrage des soldes d’hiver

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce, ce lundi 16 janvier, que la saison des ventes au rabais, soldes d’hiver, commence le 01er février 2023, et se poursuit pendant six semaines.

Le ministère appelle, ce soir dans un communiqué, les commerçants à adhérer massivement à cette manifestation commerciale, pour relancer l’activité économique et appuyer le pouvoir d’achat du consommateur.

Le ministère appelle à s’en tenir aux dispositions réglementaires, notamment pour ce qui est du dépôt des déclarations, du respect du taux de la réduction limité à 20 %, à procéder au double-étiquetage, et à informer le consommateur de toutes les données, garantissant la transparence de cette opération, et lui permettant d’exercer son droit de choisir.

Gnetnews