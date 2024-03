Tunisie : Les bananes importées seront distribuées dans les moyennes et grandes surfaces (ministère)

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce l’arrivée de la première cargaison des bananes importées par l’office du Commerce de Tunisie (OCT), lesquelles seront commercialisées à des prix préférentiels ne dépassant pas les 5 dinars/ Kg, à compter de la moitié de la première semaine du mois de Ramadan 2024.

La commercialisation de ce produit s’inscrit dans le cadre d’une batterie de mesures décidées pour réguler l’approvisionnement et les prix, et diversifier l’offre des fruits et légumes pendant le Ramadan, souligne la même source.

La distribution va concerner, dans un premier temps, les grandes et moyennes surfaces, ainsi que les points de vente du producteur au consommateur, dans différents gouvernorats, afin de garantir l’application des prix fixés, précise le ministère.

Gnetnews