Tunisie : Le ministère du Commerce annonce l’injection de 1684 tonnes de semoule sur le marché

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce ce jeudi 14 avril 2022, avoir injecté 1550 tonnes de semoule alimentaire dans huit gouvernorats (Gafsa, Jendouba, Gabès, Mehdia, Siliana, Bizerte et Kasserine), outre 134 tonnes qui ont été distribuées dans dix autres gouvernorats.

Le 12ème jour du Ramadan a connu la poursuite de l’évolution descendante des prix des différents types de légumes.

Les prix des piments n’ont pas dépassé les 3000 dt/ kg, le prix le plus bas a été enregistré à Sfax, avec 1000 millimes/ Kg à Sfax, et 1600 millimes/kg à Sousse, et 2000 millimes à Tazarka et Kairouan, et 2500 millimes à Menzel Bourguiba et Monknine.

S’agissant des tomates, leurs prix n’ont pas dépassé les 1600 dt, au niveau du gros, les pommes de terre ont été affichés à 1500 dt/ kg au plus au niveau du gros.

Les prix des viandes blanches ont connu une baisse de 9 %, outre la stabilité de la moyenne des prix de l’escalope, et des œufs par rapport au même jour de la semaine écoulée.

Ce faisant, les équipes de contrôle ont effectué le 12ème jour de Ramadan, 38225 opérations d’inspection, et 6950 infractions économiques.

Les mêmes équipes ont procédé à la saisie de 117 tonnes de farine, de semoule et de pâte alimentaire, 4800 litres d’huile végétale subventionnée, 18 tonnes de légumes et fruits, 32 quintaux d’aliments pour bétail, 3237 kg de sucre, et 3316 boites de tabac.

Quelque 445 réclamations et requêtes sont parvenues à la salle d’opérations au 12ème jour du Ramadan.

Gnetnews