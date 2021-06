Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce appelle les fabricants de chaussures Ã  respecter la nouvelle rÃ©glementation

Tunisie : Le ministère du Commerce appelle les fabricants de chaussures à respecter la nouvelle réglementation

Le ministère du Commerce et du développement des exportations appelle les fabricants et importateurs de chaussures et articles similaires, à respecter les nouvelles dispositions réglementaires, régissant la qualité des chaussures, qui entrent en vigueur à compter du 21 août 2021.

Le ministère précise que « ces nouvelles dispositions contenues dans le décret gouvernemental n’o 571 du 07 août 2020, régissant les chaussures et les articles similaires, et l’arrêté conjoint des ministres de l’Industrie, et des PME et du Commerce, exigent la nécessité de mentionner des données obligatoires dans l’étiquetage, comme la composition, le pays d’origine, la marque commerciale, l’identité du fabricant et son siège social ».

Les produits doivent obligatoirement être conformes, en termes de « matières chimiques », ainsi que « des spécificités physiques et mécaniques ».

La nouvelle réglementation exige, également, la conformité des chaussures de protection et de sécurité aux normes tunisiennes.

Les anciennes dispositions relatives à la fabrication des chaussures et des articles similaires, notamment pour ce qui est de l’interdiction de l’utilisation des matières synthétiques dans les chaussures fermées, ont été annulées, selon la même source.

Gnetnews