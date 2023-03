Tunisie : Le ministère du Commerce fixe la marge bénéficiaire maximale de certains produits frais

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce avoir plafonné les marges bénéficiaires de certains produits agricoles frais à compter de ce vendredi 17 Mars, jusqu’à la fin du mois de Ramadan comme suit :

*Volailles :

-Poulet prêt à cuire : 8700 millilmes/ kg au public (un prix tenant compte d’une marge bénéficiaire de 10 % pour le commerçant de détail) ;

-Œufs : 1480 millimes les à 04 unités (soit une marge bénéficiaire de 15 millimes l’œuf pour le commerçant de gros, et 15 millimes l’œuf pour le commerçant de détail).

*Fruits :

Marge bénéficiaire brute plafonnée à 20 %, à condition que le bénéfice maximum ne dépasse pas les 1500 millimes/Kg.

Le ministère appelle l’ensemble des intervenants à respecter les prix et les marges bénéficiaires maximales, en tenant compte du pouvoir d’achat du citoyen, et à éviter toute forme de spéculation, y compris le fait de ne pas approvisionner le marché, de faire dévier les circuits formels, et de procéder à une hausse illicite des prix, exposant leurs auteurs à des poursuites judiciaires, prévient-il.

Le ministère appelle les consommateurs à rationaliser leurs achats, conformément à leurs besoins effectifs, à éviter la frénésie et le gaspillage, à ne pas se laisser entraîner derrière les offres dont les prix sont supérieurs aux niveaux fixés, et à les signaler, immédiatement, au numéro vert : 80 100 191.

Gnetnews

