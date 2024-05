Tunisie : DÃ©passement des prix, spÃ©culation, manque de transparence…prÃ¨s de 33 mille infractions Ã©conomiques relevÃ©es les 4 premiers mois de 2024

Tunisie : Dépassement des prix, spéculation, manque de transparence…près de 33 mille infractions économiques relevées les 4 premiers mois de 2024

Le ministère du Commerce et du développement des exportations annonce, ce jeudi 02 Mai, que 32 959 infractions économiques ont été relevées au cours des quatre premiers mois de l’année au terme de 222 mille visites, assurées par 9771 équipes de contrôle.

Revenant sur les activités du contrôle économique au cours de la période en question, le ministère précise que les infractions se répartissent en 11 177 liées à des dépassements de prix et à la spéculation, 16 611 infractions à la transparence des transactions, 524 infractions au détournement de la subvention, et 4647 autres infractions à la qualité, la métrologie et autres.

S’agissant des produits objet de ces infractions, quelque 13 070 ont concerné les produits agricoles et de pêche frais, 24 204 les denrées alimentaires générales, 2642 les boulangeries, restaurants et cafés, et 3043 les différents produits industriels.

Les plus importantes saisies ont porté sur :

*826 tonnes de fruits et légumes ;

*771 tonnes de dérivés céréaliers subventionnés ;

*132 mille œufs et 1,1 tonne de viandes blanches et rouges ;

*21 656 litres de huile végétale subventionnée ;

*35 260 litres de lait ;

*79 tonnes de sucre ;

*499 tonnes de produis d’alimentation pour bétail.

Gnetnews