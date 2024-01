Tunisie : Le ministÃ¨re du Commerce rÃ©vÃ¨le le bilan de contrÃ´le Ã©conomique de l’annÃ©e 2023

Tunisie : Le ministère du Commerce révèle le bilan de contrôle économique de l’année 2023

Le ministère du Commerce et du développement des exportations fait état de 589 mille visites de contrôle au cours de 2023.

Revenant dans un communiqué sur le contrôle économique en 2023, le ministère recense 30845 infractions liées à une hausse illicite des prix et à la spéculation, 43 024 infractions relatives à la transparence des transactions, 1878 infractions de détournement de la subvention, et 11 539 autres infractions liées à la qualité, la métrologie et autres domaines.

Par ailleurs, quelque 33 581 infractions ont été relevées inhérentes aux produits agricoles et produits de mer frais, 34 122 aux produits d’alimentation générale, 8492 infractions dans les boulangeries, restaurants et cafés, et 11 091 infractions concernant différents produits industriels.

Les saisies portent, notamment, sur 11219 tonnes de dérivés céréaliers, 4046 tonnes de semoule, 3120 tonnes de blé, 329 tonnes de pâte alimentaire, 8736 légumes et fruits, 900 mille œufs, 25 tonnes de viandes blanches et rouges, 586 tonnes de sucre subventionné…

Elles concernent, par ailleurs, 586 tonnes de sucre subventionné, 462 mille litres d’huile végétale subventionnée, 202 litres de lait, 02 millions de litre d’eau minérale, 211 tonnes de produits alimentaires différentes, 546 tonnes de boites de tomate, 3356 tonnes d’aliments pour bétail, 197 mille tonnes de boites de tabac, et 160 tonnes de café.

