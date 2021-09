Tunisie : Le ministère du Commerce sévit, les entrepôts réfrigérés dans le collimateur

La réunion périodique des directeurs régionaux du Commerce a recommandé ce mardi 07 septembre de revoir les prix, conformément aux prix de référence, et de faire face aux augmentations démesurées, en vue d’améliorer le pouvoir d’achat.

La rencontre tenue sous la présidence du ministre du Commerce, Mohamed Boussaïd, a appelé à la nécessité de tenir compte des spécificités de la prochaine période, avec les changements climatiques attendus et leurs répercussions sur la production et la consommation…Comme il a été question de faire face aux pratiques spéculatives et dépassements dans certains secteurs, notamment pour ce qui est des produits sensibles et des principaux intrants de la production.

Au sujet des priorités du contrôle économique au cours de la période restante de 2021, elles devront se focaliser sur la nécessité d’assurer la régularité de l’approvisionnement en produits de consommation vitaux, et la consolidation de la transparence, tout en barrant la route devant les spéculateurs et les intrus…

Le contrôle économique devra également s’intéresser, au premier chef, à la maîtrise des prix, ainsi qu’aux produits subventionnés…

Une approche anticipative devra être adoptée pour lutter contre les pratiques spéculatives, en faisant converger les efforts vers les entrepôts anarchiques, le transport routier des produits agricoles, et les circuits de production et de distribution de gros.

Les entrepôts réfrigérés et les dépôts anarchiques des produits agricoles seront inventoriés, les quantités saisies seraient injectées dans les circuits organisés.

