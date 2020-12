Tunisie : Le ministère du Tourisme appelle les hôtels à annuler les rassemblements, et les soirées du réveillon

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat presse, ce lundi 28 décembre, tous les établissements touristiques à se plier à la décision d’interdiction des rassemblements et manifestations, qu’elles qu’en soient la nature ; ainsi que les fêtes publiques et privées, y compris les célébrations du réveillon, la soirée du 31 janvier.

Dans un communiqué rendu public en ce milieu d’après-midi, le ministère précise que « cette interdiction fait suite à la décision de l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus, réunie le 22 décembre, sous la présidence du chef du gouvernement ».

L’instance avait décidé le maintien de l’interdiction des rassemblements et célébrations, et le maintien de l’application de toutes les mesures préventives et les protocoles sanitaires jusqu’au 15 janvier 2021.

Le ministère appelle les fédérations professionnelles dans le secteur touristique, auxquelles des correspondances officielles ont été adressées, à tâcher d’informer leurs adhérents de ces mesures, et à les sensibiliser à la nécessité de s’en tenir à une application ferme du protocole sanitaire et toutes les décisions y afférentes issues des autorités régionales et centrales.

Gnetnews