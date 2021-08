Tunisie : Le ministÃ¨re du Transport reconnait des perturbations au port de RadÃ¨s et en explique les raisons

Tunisie : Le ministère du Transport reconnait des perturbations au port de Radès et en explique les raisons

Le ministère du Transport et de la Logistique a appelé mardi les opérateurs du port de Radès « à s’inscrire dans une initiative de numérisation de l’ensemble des transactions, de manière à assurer une plus grande efficience au niveau du port et garantir la transparence envers l’ensemble des intervenants ».

Dans un communiqué paru sur sa page officielle, il les incite « à accélérer l’enlèvement de leurs containers, directement après le déchargement du bateau à l’importation, et de déposer leurs conteneurs destinés à l’exportation, au moment où le bateau est à quai ».

Le ministère a imputé les perturbations constatées pendant la dernière période au niveau de l’efficacité des opérations de chargement et de déchargement au port de Radès à « des raisons structurelles », dont l’inadéquation de l’infrastructure du port au trafic des conteneurs, et à d’autres raisons conjoncturelles, liées principalement aux retombées de la pandémie du Coronavirus, après les cas de contaminations enregistrés parmi les employés, des pannes récurrentes au niveau des équipements de chargement et de déchargement, etc.

Le fait que la priorité ait été donnée au déchargement des concentrateurs d’oxygène et des équipements sanitaires, importés en grande quantités la dernière période a eu des répercussions sur les activités du port, souligne la même source.

La hausse du nombre des conteneurs et des remorques au port du fait de la poursuite de certains opérateurs (Import, export), d’y stocker leurs marchandises et de tarder à les enlever, ce qui en a entravé l’activité et la bonne exploitation.

Il en a résulté un dépassement de la moyenne d’attente et de présence des paquebots à quai, malgré l’amélioration substantielle du rendement du port, pendant les premiers mois de l’année actuelle.

Gnetnews