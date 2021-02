Tunisie : Le ministre de la Défense évoque le service militaire, et la sécurisation des frontières avec la Libye et l’Algérie

Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bartagi, a exclu ce jeudi 18 février, toute intention de son ministère de renouer avec les campagnes d’enrôlement dans les lieux publics, connues sous le nom de « la rafle ».

Dans une déclaration médiatique à l’issue d’une audition devant la commission de l’organisation de l’administration et des affaires des forces armées à l’Assemblée, il a ajouté que cela constituerait « un pas en arrière, on ne peut revenir à des méthodes répressives et restrictives attentatoires aux libertés ».

Il a ajouté que son ministère œuvrait « à encourager les jeunes à accomplir leur service militaire, et à développer chez eux le sens patriotique et les valeurs ».

Ce faisant, Bartagi a affirmé que la situation sécuritaire est sous contrôle et nos soldats sont déployés tout au long des frontières algériennes et libyennes.

Il a ajouté que l’armée fait face, quotidiennement, aux opérations de contrebande, et à l’entrée illégalle sur le territoire tunisien.

L’amélioration de la situation en Libye devrait contribuer à alléger les pressions sur les unités militaires, mais n’impactera en rien leur vigilance et promptitude, a-t-il souligné en substance.

Gnetnews