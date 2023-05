Tunisie : Le ministre de la DÃ©fense nationale reÃ§oit une dÃ©lÃ©gation de la chambre des reprÃ©sentants US autour de la coopÃ©ration militaire

Tunisie : Le ministre de la Défense nationale reçoit une délégation de la chambre des représentants US autour de la coopération militaire

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, a reçu hier, mardi 02 Mai, le président de la commission des forces armées à la chambre des représentants US, Mike Rogers, accompagné par Dale Strong et Joey Hood, respectivement, membre de la commission, et ambassadeur des Etats-Unis à Tunis.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’une tournée de la délégation en question à de nombreux pays européens et africains, en vue de mener des concertations avec les dirigeants de la région, au sujet des affaires de sécurité en Afrique, en relation avec la lutte contre le terrorisme, et l’unification des efforts de coopération en la matière, indique le ministère de la Défense dans un communiqué.

Le ministre de la Défense nationale a passé en revue les relations historiques entre les deux pays. « Les Etats-Unis sont un partenaire principal de la Tunisie dans le domaine de la coopération militaire », a-t-il souligné, appelant « à la développer davantage pour le bien des deux peuples, dans le cadre de la confiance et du respect réciproque entre les deux parties ».

La délégation américaine a salué « le niveau élevé de la coopération bilatérale militaire entre les deux parties », soulignant l’importance de cet ancien partenariat, et son rôle en matière d’instauration de la stabilité et de la sécurité dans la région.

Il a dit les dispositions de son pays « à continuer à œuvrer pour promouvoir le niveau de coopération entre les deux parties. »

Gnetnews