Tunisie : Le ministre de la DÃ©fense nationale s’entretient avec l’ambassadeur chinois

Tunisie : Le ministre de la Défense nationale s’entretient avec l’ambassadeur chinois

Le ministre de la Défense nationale, Imed Mémiche, a rencontré hier, lundi 27 février, l’ambassadeur de Chine en Tunisie, WAN LI, nouvellement nommé.

Mémiche, cité par un communiqué de son ministère, a évoqué « les relations historiques, et l’amitié ancienne entre les deux pays ». Comme il a salué « la richesse de la coopération bilatérale, et la détermination de la promouvoir, dans le cadre de la confiance et du respect réciproque entre les deux pays ».

L’ambassadeur chinois s’est félicité « du niveau de coopération sino-tunisienne ».

Il a dit les dispositions de son pays « à poursuivre le travail et à consolider les efforts en vue de promouvoir le niveau de coopération entre les deux parties dans les domaines d’intérêt commun ».

