Tunisie : Le ministre de la SantÃ© annonce un programme de dÃ©pistage prÃ©coce de l’autisme

Tunisie : Le ministre de la Santé annonce un programme de dépistage précoce de l’autisme

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a annoncé qu’un programme de dépistage précoce de l’autisme dès les premières années de l’enfance est envisagé.

Participant hier, dimanche 02 avril, au lancement du « guide d’intégration des enfants autistes dans les institutions préscolaires », le ministre a évoqué l’instauration du registre des autistes, ainsi qu’un programme destiné aux parents, afin de les accompagner et de les initier à la meilleure manière de traiter avec leurs enfants autistes.

Un guide renfermant les adresses des professionnels de santé spécialisés dans la prise en charge des enfants autistes a été lancé au cours de la dernière période.

Le ministre a, par ailleurs, affirmé que la stratégie nationale de la santé 2030, entérinée le 26 Mars 2022, consacre le droit à la santé, et parmi ses objectifs figurent la santé mentale et psychique de l’enfant.

Il a rappelé la coopération entre son ministère et celui de la femme pour l’intégration des enfants autistes dans les institutions préscolaires publiques et privées, à travers la signature d’une circulaire conjointe.

Cette rencontre a été organisée à la cité de la Culture, en présence d’Amel Belhaj Moussa, Mohamed Ali Boughdiri, et Ibrahim Chaïbi, respectivement, ministre de la Femme, ministre de l’Education, et ministre des Affaires religieuses, ainsi que le conseiller de la présidence du gouvernement, Hatem Gafsi, la directrice générale de la promotion des personnes handicapées, le représentant de l’Unicef en Tunisie, et les membres de la société tunisienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.

