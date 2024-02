Tunisie : Le ministre de la Santé participe à une conférence pour la reconstruction du secteur de la santé à Gaza

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a participé hier, mercredi 07 février 2024, à la réunion à distance de la première conférence internationale pour la reconstruction du secteur de la santé à Gaza, organisée à Amman (Jordanie), en présence de ministres de la Santé arabes, de la représentante de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Moyen-Orient, et des représentants des organisations sanitaires et humanitaires internationales.

La conférence a discuté de la situation sanitaire dans la bande de Gaza, et a permis une meilleure coordination et concertation entre les pays et organisations sanitaires internationales, autour de la reconstruction du secteur de la santé.

Ali Mrabet a dénoncé, dans son allocution, les carnages perpétrés par l’occupation sioniste contre le peuple palestinien, avec le bombardement des bâtiments, des abris, des hôpitaux et des lieux de culte. Des milliers d’enfants, de femmes, de personnes âgées et de civils innocents sont tombés, outre les dizaines d’équipes sanitaires qui exercent leur action humanitaire héroïque, a-t-il déploré.

Le ministre a plaidé pour une stratégie arabe, en vue de la reconstruction du secteur de la santé dans la bande de Gaza, moyennant une coordination avec le ministère de la Santé palestinien, pour le suivi de la situation sanitaire dans les hôpitaux, et la détermination des besoins à court et moyen terme.

Gnetnews