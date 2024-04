Tunisie : Le ministre de la Santé visite l’hôpital régional de Béjà, et discute avec le personnel hospitalier et les citoyens

Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a effectué hier, mercredi 17 avril, une visite à l’hôpital régional de Béjà, accompagné de plusieurs directeurs et responsables régionaux et centraux, ainsi des cadres médicaux et paramédicaux de cet établissement hospitalier.

Mrabet a pris connaissance de la marche de travail dans les différents services hospitaliers, s’est enquis des conditions d’accueil et de séjour des malades, et a discuté avec nombre d’entre eux sur les conditions et les moyens de prise en charge.

Il a, ainsi, discuté avec des chefs de services hospitaliers, soulignant la nécessité d’améliorer la qualité des prestations, et de prise en charge des malades. Comme il a écouté les préoccupations des professionnels de la santé dans la région.

Mrabet a recommandé d’accélérer la digitalisation totale de l’hôpital, et d ‘améliorer la qualité des prestations, appelant à accélérer la réalisation des projets programmés, (ascenseurs, aménagements des salles d’opération, salle de cathétérisme cardiaque…).

Au terme de la visite, le ministre de la Santé a écouté les préoccupations de certains citoyens, ainsi que des représentants de la société civile dans la région autour du secteur de la santé.